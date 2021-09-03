Силовики будут разбираться в проблемах с реконструкцией центральной площади Симферополя

Сейчас реконструкция на центральной площади в Симферополе приостановлена

На подрядчика, который занимается реконструкцией площади имени Ленина в Симферополе, могут завести уголовное дело. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по вопросам ЖКХ 2 сентября.

Также глава республики заявил, что руководитель администрации Симферополя Валентин Демидов получит выговор за срыв сроков сдачи объекта.

- Мы ожидаем окончательного установления ущерба по уголовному делу, соответственно, предъявление обвинений, в том числе учредителям, всем, кто занимался этим вопросом. Сам подрядчик не желает вернуть похищенное и вложить это в благоустройство. Но это его проблемы. Ущерб сейчас посчитаем, дойдем до всех без исключения, – сообщил Аксенов.

Ранее сообщалось, что ремонт на площади имени Ленина в Симферополе экстренно остановили. Подрядчик не смог качественно выполнить свою работу.

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