Погода в Крыму на 4 сентября: переменная облачность и тепло до +23

В Симферополе днем до +22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 сентября на Крымском полуострове синоптики обещают тишь да гладь - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем в городе-герое хозяйничает западный ветер 5-10 м/с., тепло до 23°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, столбик термометра покажет 15…+23°, скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории тепло 18…22°. Западный ветер играет с листвой деревьев на улицах детского курорта со скоростью 3-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии тепло 16… 22°, скорость южного ветра 2-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи 15…21°. Скорость северо-западного ветра до 11 м/с. Малооблачно.

Температура воды в Черном море 24…26°.

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