Симферополец оставил без воды и канализации многоквартирный дом

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Жилец многоквартирного дома на симферопольской улице Смольная забил канализационную трубу монтажной пеной, из-за чего без воды остались все жильцы.

- Товарищ нам устраивает козни. Вот мы выехали туда во вторник, а он запенил в канализацию 65 литров монтажной пены. Пока ее выковыривали, прошло 12 часов. Полиция разводит руками. На него написано два заявления, - рассказала Крыминформу директор управляющей компании ООО «УК Альфа» Анастасия Бондаренко.

Дело в том, что общие коммуникации проходят под квартирой. Дом был построен еще в 1967 году, и вывести трубы из-под жилого помещения невозможно, не позволяет состояние многоэтажки. По словам Анастасии Бондаренко, для изменения расположения коммуникаций придется влезать в несущие конструкции, но часть дома может просесть или обрушиться.

Теперь от одного жильца зависят собственники сорока квартир. Руководитель УК предполагает, что у жителей могут возникнуть проблемы с отоплением, если специалисты не получат доступ к коммуникациям.

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