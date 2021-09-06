Судимый за убийство мужчина ограбил жителя Симферополя

Мужчину, ограбившего жителя Симферополя, задержали Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержан 42-летний мужчина, ограбивший днем на улице местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что нарушитель ранее был судим за убийство. Он приехал в Крым на лето с материковой части России. Не имея постоянного места жительства и лишившись средств к существованию, он решил получить деньги незаконно.

- Днем, на одной из улиц города, он увидел мужчину, у которого на плече висел рюкзак. Подбежав к нему сзади, он толкнул мужчину, сорвал рюкзак и с похищенным скрылся. В сумке оказались денежные средства в сумме 7 тысяч рублей и мобильный телефон, – говорится в сообщении.

Грабитель продал телефон, а все вырученные средства успел потратить. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может получить злоумышленник, – семь лет тюрьмы.

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