В Крыму 235 новых больных коронавирусом

За сутки 235 подтвержденных случаев Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировано 235 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 161 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозной из-за границы. Госпитализированы 154 человека с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 113 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 325 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 3965 проб на COVID-19.

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