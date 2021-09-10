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Общество10 сентября 2021 17:55

Владелец сети АЗС Крыма не хочет садиться за руль после смертельного ДТП

В результате аварии погибла пожилая женщина
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Бизнесмен Сергей Бейм признался, что не хочет больше садиться за руль

Бизнесмен Сергей Бейм признался, что не хочет больше садиться за руль

Фото: Архив "КП"

Суд не ограничил права владельца крымской сети заправок Сергея Бейма на вождение автомобиля. Однако после ДТП, в котором погибла женщина, бизнесмен не хочет садиться за руль.

- Все права за ним закреплены. Но сам он больше не хочет водить, – цитирует «Крым 24» слова Алексея Антипова, который выступал адвокатом Бейма.

Напомним, бизнесмену было предъявлено обвинение. Авария произошла 31 июля. Мужчина ехал по трассе Симферополь-Евпатория и пытался объехать пробку, но столкнулся с авто, в котором находилось несколько человек. Одна из пассажирок получила смертельные травмы.

Ранее сообщалось, что Сергей Бейм выплатил семье погибшей в ДТП больше 17 миллионов рублей компенсации. Суд решил не отправлять его под домашний арест.

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