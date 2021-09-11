В Крыму 234 новых больных коронавирусом

За сутки 234 положительных пробы на ковид Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за сутки зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 182 случаев выявлен при обращении за медицинской помощью, 51– среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы. Госпитализированы 168 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 117 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 257 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4717 проб на COVID-19.

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