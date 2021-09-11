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Общество11 сентября 2021 10:50

В Крыму 234 новых больных коронавирусом

Госпитализированы 246 пациентов
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За сутки 234 положительных пробы на ковид

За сутки 234 положительных пробы на ковид

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за сутки зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 182 случаев выявлен при обращении за медицинской помощью, 51– среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы. Госпитализированы 168 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 117 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 257 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4717 проб на COVID-19.

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