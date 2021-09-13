На горе Митридат в Керчи частично пропало электричество Фото: "КП" Архив

В Керчи на горе Митридат частично не работает освещение. Около Обелиска Славы свет горит, а вот на смотровой площадки его нет, пишет Керчь.ФМ. Также частично нет света и на Митридатской лестнице.

- Прогулялись по городу, поднялись наверх, а освещение почти не работает. Такие красивые новые фонари. Жаль, ведь их только установили недавно, – приводит СМИ слова местной жительницы.

Ранее сообщалось, что в Крыму 13 сентября будет дождливо, температура воздуха поднимется до +26.

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