Погода в Крыму на 16 сентября: сухо и тепло до +25

На полуострове штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября на Крымском полуострове традиционно действует штормовое предупреждение, для востока актуальна и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Тепло 23…25°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как информирует gismeteo.ru, тепло 19…22°, скорость южного ветра 5-10 м/с. Малооблачно.

В Евпатории 17…23°, по улицам детской здравницы неспешно гуляет северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Феодосии 16…20°, скорость северного ветра 5-13 м/с. Ясно.

В Керчи столбик термометра покажет +17…20°, скорость северного ветра 6-12 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 19…23°.

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