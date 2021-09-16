Где в Симферополе и Севастополе 16 сентября отключат свет

На полуострове энергетики ремонтируют оборудование. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Суходольная 60-78 (чет)

пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет);

ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. 51 Армии, 124; ул. Щорса 27-35 (нечет)

ул. Ладыгина 52/3; ул. Сенная 1-27(нечет);

ул.1-й Конной Армии 48-76 (чет), 19а,25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 41-67 (нечет)

ул. Красных Зорь, 26-30(чет), 38-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Баррикадная 59а

ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Николая Музыки 88

с 12.00 до 15.00

ул. Генерала Лебедя 36

пр. Генерала Острякова 203

с 8.00 до 11.00

хутор Лукомского; ул.С.Дуплия 23; СТ «Родник»

с 8.00 до 12.00

ул. 7 Ноября 8,3-7

ул. 9 Мая 6,5,18,15-23

ул. Башенная 1-5

ул. Кирова 10,1,5,9

ул. Рубцова Герасима 2,6,1-5,9,13

ул. Кирова 12-16,11-17

с 9.00 до 11.00

б. Античный 2,6,22-24

ул. Адмирала Грейга 9/8

ул. Маковая 4-6

ул. Полынная 3-А

ул. Штурвальная 4-12,7-13

с 8.00 до 17.00

с. Вишневое: ул. Мира 2-16,1-21; ул. Новая 2-22,1-33

с 7.00 до 17.00

пер. Луганский 1-9(нечет),13

ул. Севастопольская 66-а,2-52(чет),56,60,62,64,86-88(чет), 35-а,35-б,1-49(нечет),53-109(нечет),117

пер. Студентов 4-а,2

ул. Титова 4-34(чет),12/2, 23-а,7-39(нечет)

ул. Чапаева 2-20(чет), 1-9(нечет), ул. Гагарина 2-14(чет), 1-29(нечет)

ул. Фильченкова 4-16 (чет), 3-27(нечет)

пер. Дорожный 1-11(нечет)

ул. Красносельского 2-22(чет), 1-27(нечет)

ул. Паршина 4-16(чет),24, 29-б,29-в,1-13(нечет),17-33(нечет)

пер. Братский 8-12(чет), 3-5(нечет)

ул. Одинцова 2-12(чет), 16-24(чет), 17-а,1-19(нечет)

пер. Подгорный 1-21 (нечет)

пер Речной 2-а,2-14(чет), 1,5-11(нечет)

пер Серноводный 4-10(чет)

ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9 (нечет)

ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет)

пер. Мирный 2-10(чет)

ул. Титова 2

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