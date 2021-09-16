Где в Симферополе и Севастополе 16 сентября отключат свет

На полуострове энергетики ремонтируют оборудование.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 сентября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Суходольная 60-78 (чет)
пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет);
ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)
ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)
ул. 51 Армии, 124; ул. Щорса 27-35 (нечет)
ул. Ладыгина 52/3; ул. Сенная 1-27(нечет);
ул.1-й Конной Армии 48-76 (чет), 19а,25а
ул. Аянская 42-70 (чет), 41-67 (нечет)
ул. Красных Зорь, 26-30(чет), 38-40 (чет), 25-33 (нечет)
ул. Баррикадная 59а
ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Николая Музыки 88
с 12.00 до 15.00
ул. Генерала Лебедя 36
пр. Генерала Острякова 203
с 8.00 до 11.00
хутор Лукомского; ул.С.Дуплия 23; СТ «Родник»
с 8.00 до 12.00
ул. 7 Ноября 8,3-7
ул. 9 Мая 6,5,18,15-23
ул. Башенная 1-5
ул. Кирова 10,1,5,9
ул. Рубцова Герасима 2,6,1-5,9,13
ул. Кирова 12-16,11-17
с 9.00 до 11.00
б. Античный 2,6,22-24
ул. Адмирала Грейга 9/8
ул. Маковая 4-6
ул. Полынная 3-А
ул. Штурвальная 4-12,7-13
с 8.00 до 17.00
с. Вишневое: ул. Мира 2-16,1-21; ул. Новая 2-22,1-33
с 7.00 до 17.00
пер. Луганский 1-9(нечет),13
ул. Севастопольская 66-а,2-52(чет),56,60,62,64,86-88(чет), 35-а,35-б,1-49(нечет),53-109(нечет),117
пер. Студентов 4-а,2
ул. Титова 4-34(чет),12/2, 23-а,7-39(нечет)
ул. Чапаева 2-20(чет), 1-9(нечет), ул. Гагарина 2-14(чет), 1-29(нечет)
ул. Фильченкова 4-16 (чет), 3-27(нечет)
пер. Дорожный 1-11(нечет)
ул. Красносельского 2-22(чет), 1-27(нечет)
ул. Паршина 4-16(чет),24, 29-б,29-в,1-13(нечет),17-33(нечет)
пер. Братский 8-12(чет), 3-5(нечет)
ул. Одинцова 2-12(чет), 16-24(чет), 17-а,1-19(нечет)
пер. Подгорный 1-21 (нечет)
пер Речной 2-а,2-14(чет), 1,5-11(нечет)
пер Серноводный 4-10(чет)
ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9 (нечет)
ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет)
пер. Мирный 2-10(чет)
ул. Титова 2
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