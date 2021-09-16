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Общество16 сентября 2021 9:27

Где в Симферополе 16 сентября не будет воды

Проводятся технические работы
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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На некоторых улицах Симферополя 16 сентября нет воды

На некоторых улицах Симферополя 16 сентября нет воды

Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах Симферополя 16 сентября нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 15.00 краны будут сухими на улицах Воровского, Ленина, Некрасова, Неапольская, Пролетарская, Шмидта, Одесская, Большевитская, Володарского, Ефремова и по переулку Спендиаровых.

Также водоснабжение до 00.00 ограничено по адресам: улица Туристов, переулок Альпинистов, улица Проводников, улица Москалева, переулок Проводников.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 16 сентября отключат свет. Энергетики Крымского полуострова ремонтируют электросети.

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