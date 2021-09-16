В Симферополе открылся модульный корпус детсада «Жар-птица». Фото: Сергей Аксенов/telegram

Сегодня, 16 сентября, в Симферополе на улице Маршала Жукова открыли модульный корпус детского сада «Жар-птица», сообщили в пресс-службе местной администрации. Уточняется, что заведение рассчитано на 100 воспитанников.

В торжественной церемонии открытия принимали участие глава Крыма Сергей Аксенов и глава Симферополя Валентин Демидов.

Справка: модульная конструкция строения возводится в более короткие сроки (около полугода). В процессе работ не требуется проходить длительные процедуры согласования проектной документации и подключения к сетям.

Ранее сообщалось, что под Симферополем появится новый детский сад в районе бывшего аэропорта Заводское за 416 миллионов рублей. Строительные работы планируют завершить до конца 2022 года.

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