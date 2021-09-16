Администратор МУПа в Евпатории получила условный срок за мошенничество

Две сотрудницы евпаторийского МУПа получили условные сроки за мошенничество Фото: Архив "КП"

Суд признал виновными старшего администратора и бывшего администратора муниципального предприятия в Евпатории виновными в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Установлено, что сотрудница МУПа помогала бывшей работнице этого же предприятия трудоустроиться на различные должности. Несмотря на то, что женщина свои обязанности не выполняла, с конца 2019 года по декабрь 2020 года она получила более 480 тысяч рублей. Уточняется, что старший администратор распоряжалась средствами по своему усмотрению.

- Суд признал их виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ – пособничество совершению мошенничества, – говорится в сообщении.

Старшего администратора предприятия приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. А его пособник получила полтора года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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