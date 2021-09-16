Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 10:37

Администратор МУПа в Евпатории получила условный срок за мошенничество

Злоумышленница обманом выручила за год 480 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Две сотрудницы евпаторийского МУПа получили условные сроки за мошенничество

Две сотрудницы евпаторийского МУПа получили условные сроки за мошенничество

Фото: Архив "КП"

Суд признал виновными старшего администратора и бывшего администратора муниципального предприятия в Евпатории виновными в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Установлено, что сотрудница МУПа помогала бывшей работнице этого же предприятия трудоустроиться на различные должности. Несмотря на то, что женщина свои обязанности не выполняла, с конца 2019 года по декабрь 2020 года она получила более 480 тысяч рублей. Уточняется, что старший администратор распоряжалась средствами по своему усмотрению.

- Суд признал их виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ – пособничество совершению мошенничества, – говорится в сообщении.

Старшего администратора предприятия приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. А его пособник получила полтора года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50