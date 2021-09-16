В Крыму за 15 сентября зафиксировали еще 232 больных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 15 сентября зарегистрировали 232 случая коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из общего числа заболевших 180 инфицированных самостоятельно обратились за медпомощью, а 52 ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4926 человек.

Выздоровели за сутки 280 человек, за весь период с начала пандемии - 64 623 человека.

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