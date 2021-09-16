Среди вакцинированных от коронавируса впервые разыграли по 100 тысяч рублей

Вакцинированных от коронавируса поощряют денежными призами. Фото: Архив КП

Первые 500 победителей розыгрыша среди полностью вакцинированных от коронавируса определены в России. Уникальные номера реестровых записей о вакцинации были отобраны случайным образом, сообщается на официальном сайте лотереи.

- Выигрыш получат 495 номеров сертификатов, которые соответствуют критериям, установленным Постановлением Правительства. 5 не разыгранных денежных призов по 100 тысяч рублей будут включены в призовой фонд розыгрыша, который состоится 14 октября 2021 года, - говорится в сообщении.

Поскольку лотерея анонимна, данных о том, сколько крымчан стали победителями розыгрыша, нет, сообщили КП Минздраве республики.

Номера выигрышных сертификатов можно узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Кроме того информация о призе доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Следующий тираж запланирован на 14 октября.

Как сообщил ранее замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, в республике одни из самых низких темпов вакцинации по стране. Привито около 40% населения полуострова. В то время как пройти вакцинацию до 1 сентября должны были 60% жителей региона.

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