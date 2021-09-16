Аксенов назвал «отстоем» творчество Моргенштерна

Глава Крыма назвал «дном» кумиров современной молодежи. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неправильным тренд доверия российской молодежи к представителям шоу-бизнеса. Он обосновал это тем, что такие люди не приносят никакой пользы для страны, среди них нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России.

Как передает «Крым 24», исследование компании Romir Influence Ranking показало, что топ доверия российской молодежи вошли рэпер Моргенштерн и певец Егор Крид. На третьем месте в этом списке находится трэвел-блогер Антон Птушкин.

- Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой, – заявил глава региона в эфире канала.

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