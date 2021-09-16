Кандидат в депутаты Госдумы Виктория Дайнеко не стала уточнять, чей Крым

Виктория Дайнеко не стала называть Крым российским. Фото: Виктория Дайнеко/Вконтакте

Певица Виктория Дайнеко решила не уточнять, кому, по ее мнению, принадлежит Крымский полуостров. Артистка, возглавляющая список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму, заявила, что Россия и Украина должны сперва наладить отношения, тогда «крымский вопрос» разрешится сам собой.

- Эти две страны всегда были ближайшими соседями и никогда не делили территории, и никогда не было вопроса «Чей Крым? Он наш или не наш?». Я считаю, что нам в первую очередь необходимо решить вопрос с Украиной мирно, объединиться и подружиться. И тогда этих вопросов не должно возникать – к кому относится полуостров, – отметила она, выступая на Первом канале.

Она добавила, что Крым «исторически находится на той земле, на которой находится сейчас».

Напомним, 2 августа Виктория Дайнеко стала кандидатом в депутаты Госдуму восьмого созыва, однако сразу после этого поп-исполнительница начала жаловаться на травлю в связи с таким решением.

В марте 2014 года состоялся референдум, по результатам которого Крым вошел в состав Российской Федерации. Но власти Украины и некоторые страны Запада отказались принимать российский статус полуострова.

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