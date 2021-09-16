Под Симферополем пьяный парень разбил иномарку матери, уходя от полиции

В Симферопольском районе сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от наряда ДПС Фото: Архив "КП"

В симферопольское отделение полиции обратилась женщина с заявлением об угоне автомобиля Nissan Qashgai, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

При патрулировании на автодороге Симферополь-Алушта стражи порядка увидели машину, попадавшую под ориентировку. Водитель иномарки сразу попытался скрыться, на просьбы полицейских остановиться нарушитель не реагировал.

- Во время движения машина наехала на металлическую опору, в результате чего транспортное средство получило значительные механические повреждения и далее не могло продолжить движение, – говорится в сообщении.

После ДТП водитель покинул салон авто и попытался скрыться в чужом дворе, где и был задержан сотрудниками ДПС.

Нарушителем оказался 25-летний парень, ранее судимый за продажу наркотиков. Угонщик во всем признался и рассказал, что взял машину собственной матери покататься. Уточняется, что во время задержания парень был пьян.

- Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), санкции которой предполагают до пяти лет тюрьмы, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленнику грозят серьезные денежные штрафы и лишение прав. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.

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