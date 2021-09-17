Погода в Крыму на 17 сентября: без осадков и тепло до +25

В Симферополе температура воздуха днем 23...25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, практически на всей территории ожидается и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23...25°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Скорость западного ветра 5-10 м/с. Днем тепло 22…24°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как информирует gismeteo.ru, тепло 18…22°, скорость южного ветра 2-8 м/с. Ясно.

В Евпатории 16…21°, скорость юго-западного ветра 2-8 м/с. Ясно.

В Феодосии 15…22°, скорость северо-восточного ветра 2-8 м/с. Ясно.

В Керчи столбик термометра покажет +16…21°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 19…23°.

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