Крымские яблоки премиум-сортов поставляют от Мурманска до Дальнего Востока

Урожай яблок, собранный в Крыму, отправляют в другие регионы России Фото: Архив "КП"

В этом году в Крыму собрали богатый урожай яблок. Ранние сорта поспели еще в начале сентября. Плоды продают не только на местном рынке, но и отправляют в другие регионы России. Так реализовывает свой товар и предприятие из Кировского района республики.

Как пишет Крымская газета, работники, которые трудятся в яблочном саду региона, ежедневно начинают сбор урожая в 08.00 утра.

- Мы собираем яблоки премиум-сортов. Они очень нежные, с ними нужно аккуратно обращаться, иначе на них остаются пятна. Собираем их в ведерко с мягким дном и стенками, а потом осторожно пересыпаем в контейнер, – цитирует СМИ сборщицу кировского яблочного предприятия Наталью Созанову.

При сборе урожая на каждый ряд заезжает небольшой трактор с ящиками-прицепами, а рядом с техникой идет работник, который собирает плоды.

Еще в 2014 году на месте яблочных садов были голые поля. На первых этапах выращивания деревьев работники руководствовались консультаций специалистов. На предприятии также построили два водных накопителя. И уже сегодня богатые урожаи поставляют от Мурманска до Дальнего Востока. Торгуют плодами весь год, для чего были построены огромные морозильные камеры по передовым технологиям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50