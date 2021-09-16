Три села Бахчисарайского района Крыма обеспечили газом

Порядка 720 крымчан получили возможность подвести топливо к своим домам Фото: Архив "КП"

Села Кудрино, Машино и Синапное Бахчисарайского района Крыма теперь снабжаются газом. Рабочие выполнили укладку подводящего газопровода и уличных сетей газораспределения общей стоимостью около 33,2 миллиона рублей.

- Чтобы снизить расходы на подключения домов к сетям газоснабжения выполнены работы по монтажу газопроводов-отводов до границ земельных участков для газификации домовладений без привлечения средств населения, – цитирует КИА пресс-службу Минтопэнерго Крыма.

Уточняется, что все работы подрядчиком завершены раньше установленного срока. Теперь около 720 человек могут завести голубое топливо в свои дома. В настоящее время заключаются договоры на подключение капитальных строений к сетям, 4 объекта уже готовы к пуску газа.

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