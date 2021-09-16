Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 сентября 2021 16:56

В Крыму приняли республиканскую народную программу «От Крымской весны к Единой России»

В нее вошли предложения и пожелания более 100 тысяч крымчан
Степан ОСТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Республиканская программа станет частью народной программы «Единой России».

Республиканская программа станет частью народной программы «Единой России».

Делегаты партийного съезда «Единой России» со всех регионов Крыма единогласно поддержали республиканскую народную программу развития «От Крымской весны к Единой России». Форум крымских «единороссов» прошел сегодня, 16 сентября, в Симферополе.

По словам секретаря крымского отделения «Единой России», спикера республиканского парламента Владимира Константинова, программа формировалась на протяжении нескольких месяцев. В нее вошли предложения и пожелания более 100 тысяч крымчан.

- Наши сторонники, депутаты, волонтеры проделали колоссальную работу. Они посетили буквально каждый населенный пункт республики, постоянно встречались с людьми – и фиксировали проблемы, пожелания и стремления крымчан. Именно на основе предложений жителей Республики Крым и была сформирована наша программа. Поэтому ее без преувеличения можно назвать народной. И я убежден, что совместными усилиями мы реализуем эту амбициозную программу, - отметил на партийном форуме «Единой России» Владимир Константинов.

Программа «От Крымской весны к Единой России» – это масштабный и подробный план развития всех регионов нашей республики на ближайшие пять лет. Эта программа - часть народной программы «Единой России».

Системная работа, проводимая партией «Единая Россия» в регионах республики, способствует прямому диалогу народа и власти. Без такого диалога не может быть доверия, он является основой успеха любых преобразований, главным стратегическим ресурсом успешного развития страны и Крыма.

Программа «От Крымской весны к Единой России» определяет путь к построению Крыма нашей общей мечты. Её ключевые цели – достойное качество жизни и повышение благосостояния крымчан, создание комфортной среды и развитие территорий, социальная защищенность и безопасность, стабильное настоящее и перспективное будущее.