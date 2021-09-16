В Крыму приняли республиканскую народную программу «От Крымской весны к Единой России»

Республиканская программа станет частью народной программы «Единой России».

Делегаты партийного съезда «Единой России» со всех регионов Крыма единогласно поддержали республиканскую народную программу развития «От Крымской весны к Единой России». Форум крымских «единороссов» прошел сегодня, 16 сентября, в Симферополе.

По словам секретаря крымского отделения «Единой России», спикера республиканского парламента Владимира Константинова, программа формировалась на протяжении нескольких месяцев. В нее вошли предложения и пожелания более 100 тысяч крымчан.

- Наши сторонники, депутаты, волонтеры проделали колоссальную работу. Они посетили буквально каждый населенный пункт республики, постоянно встречались с людьми – и фиксировали проблемы, пожелания и стремления крымчан. Именно на основе предложений жителей Республики Крым и была сформирована наша программа. Поэтому ее без преувеличения можно назвать народной. И я убежден, что совместными усилиями мы реализуем эту амбициозную программу, - отметил на партийном форуме «Единой России» Владимир Константинов.

Программа «От Крымской весны к Единой России» – это масштабный и подробный план развития всех регионов нашей республики на ближайшие пять лет. Эта программа - часть народной программы «Единой России».

Системная работа, проводимая партией «Единая Россия» в регионах республики, способствует прямому диалогу народа и власти. Без такого диалога не может быть доверия, он является основой успеха любых преобразований, главным стратегическим ресурсом успешного развития страны и Крыма.

Программа «От Крымской весны к Единой России» определяет путь к построению Крыма нашей общей мечты. Её ключевые цели – достойное качество жизни и повышение благосостояния крымчан, создание комфортной среды и развитие территорий, социальная защищенность и безопасность, стабильное настоящее и перспективное будущее.