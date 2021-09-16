Сергей Аксенов: «Единую Россию» поддерживают большинство крымчан и президент России

Сергей Аксенов подчеркнул, что «Единой России» всегда необходимо быть объективной и самокритичной – видеть недоработки и исправлять их в будущем.

Партия «Единая Россия» при поддержке крымчан и президента России Владимира Путина за 7 лет достигла в Крыму значительных результатов – и продолжит работать на благо Республики и страны. Об этом рассказал глава Крыма и лидер регионального партийного списка «Единой России» Сергей Аксенов на форуме крымских «единороссов» в Симферополе.

- Крым преображается, меняется отношение к Крыму. Когда каждый день едем по республике и видим результаты труда вас. Это не мои или Владимира Андреевича (Константинова. – ред.) достижения личные, это достижения нашей с вами команды. Все вместе участвовали в этом большом, тяжелом процессе. Но этот процесс достойный, он на благо крымчан, на благо России, - отметил глава РК.

При этом он подчеркнул, что «Единой России» всегда необходимо быть объективной и самокритичной – видеть недоработки и исправлять их в будущем.

- Как у любой партии власти, мы с вами отвечаем за все, что происходит. И за хорошее, и за плохое. При этом мы самокритичны, мы всегда говорим, что не берем на себя чужие заслуги и наоборот, если мы ошиблись, мы всегда имеем возможность это признать. При этом, конечно, нашим оппонентам легче, опять же, когда дел нет, они пользуются тем, что не сделали мы, - добавил Сергей Аксенов.

На сегодняшний день «Единая Россия» - реальная сила, которая которую поддерживают большинство россиян, а также лидер и президент страны Владимир Путин, который стоял у истоков и основал партию.

- Друзья, мы должны продолжить действовать как во времена Крымской весны, самоотверженно, беря на себя ответственность в самых сложных ситуациях, и у нас с вами все получится. Один за всех и все за одного. Это мы говорим о всех крымчанах. Спасибо вам, что вы есть, мы одна команда. Оппонентов у нас с вами нет, мы сами себе оппоненты, - заключил глава региона.

Напомним, сегодня делегаты партийного съезда «Единой России» со всех регионов Крыма единогласно поддержали республиканскую народную программу развития «От Крымской весны к Единой России». Форум крымских «единороссов» прошел сегодня, 16 сентября, в Симферополе.