Антикоррупционный пробег в Крыму: Партийцы и общественники заступились за автоперевозчиков

Грузоперевозчиков сегодня поджимают со всех сторон, а страдают простые люди.

Группа экспертов Национальной ассоциации «Грузавтотранс» и партии «Новые люди» завершила антикоррупционный автопробег по регионам России. Караван финишировал в Севастополе. А 16 сентября в Симферополе состоялся круглый стол, на котором «Новые люди» совместно с группой общественного контроля подвели итоги работы.

Участники пробега рассказали об итогах работы на крымских дорогах. Полуостров занял место в списке регионов с массой серьезных нарушений в организации грузоперевозок. Так, эксперты в течение нескольких часов инспектировали работу пункта весогабаритного контроля в крымском селе Орловка. Они стали свидетелями, как водителям некорректно приписывают там нарушения из-за веса груза.

В то же время общественная группа отметила и положительные стороны в организации грузоперевозок в Крыму.

В качестве положительного примера был приведен пункт контроля в Краснодарском крае на въезде на Крымский мост. Там рядом с динамическим пунктом работают стационарные весы. Если водитель не согласен с результатами автозамера, прямиком направляется на статический пункт. Надежные стационарные весы - это истина в последней инстанции.

Председатель комитета по международному сотрудничеству партии «Новые люди», доктор экономических наук Валентин Игнатьев принял участие в работе круглого стола в режиме видеосвязи. Он считает, что требование об установке статического оборудования рядом с динамическим необходимо внести в регламентные документы.

Лидер крымского отделения и регионального списка «Новых людей» на выборах в Госдуму Анна Трофименко констатирует: грузоперевозчиков сегодня поджимают со всех сторон, а страдают простые люди.

- Грузоперевозки - это основной фактор, влияющий на ценообразование, - утверждает Трофименко. - Цены на все, начиная от продуктов питания и заканчивая топливом, зависят от стоимости доставки товаров с «материка». - Внутрикрымская логистика также в основном автомобильная. Поэтому автоперевозчиков необходимо освободить от дополнительной ренты в виде незаконных поборов, навести порядок на пунктах весового контроля, убрать камеры-ловушки, развивать дорожную сеть и сопутствующую инфраструктуру

Итогом обсуждения стало решение о внесении инициатив по совершенствованию законодательства в транспортной отрасли.