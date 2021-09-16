В Крыму пьяный водитель протаранил забор на машине матери

Пьяный крымчанин на Chevrolet застрял в заборе. Фото: пресс-служба МВД по РК

На улице Степная в крымском поселке Советский водитель въехал в забор, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Уточняется, что нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

- Полицейскими, прибывшими на место происшествия, установлено, что в вечернее время водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь вдоль бетонного ограждения, на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на ограждение, – говорится в сообщении.

При выяснении обстоятельств водитель пояснил, что машина принадлежит его матери. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

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