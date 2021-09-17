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Экономика17 сентября 2021 10:23

Власти России выделили 400 миллионов рублей пострадавшим от потопа крымчанам

Средства пойдут на восстановление поврежденных домов
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Кабмин выделил крупную сумму из федерального бюджета на помощь пострадавшим при потопе жителям Кырма

Кабмин выделил крупную сумму из федерального бюджета на помощь пострадавшим при потопе жителям Кырма

Фото: Юлия МАРКИНА

Власти России выделили из резервного фонда 396,5 миллиона рублей на поддержку жителей Крыма, которые пострадали от паводков в этом году. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Материальная помощь будет направлена тем, кому необходимо делать капремонт своего жилья, либо приобретать новое.

- Выделить Минстрою России … бюджетные ассигнования в размере 396 525 700 рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету РК на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате ЧС, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне-июле 2021 года, – говорится в распоряжении.

Напомним, этим летом на Крым обрушились обильные осадки, которые спровоцировали наводнения. Больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. «Библейский потоп» в Крыму был признан ЧС федерального масштаба. Общая сумма ущерба от сильных ливней оценивается в 4,7 миллиарда рублей.

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