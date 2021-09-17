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Общество17 сентября 2021 10:29

В Крыму 237 новых больных коронавирусом

Госпитализирован 171 пациент
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За сутки 237новыхслучаев коронавируса

За сутки 237новыхслучаев коронавируса

Фото: архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрирован 237 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 179 случаев выявлен при обращении за медицинской помощью, 58 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Госпитализирован 171 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 105 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 260 пациентов. Умерли 14.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5373 пробы на COVID-19.

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