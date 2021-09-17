Где в Симферополе не будет света 17 сентября

Сотни домов в Симферополе 17 сентября остались без света Фото: "КП" Архив

Некоторые улицы Симферополя 17 сентября остались обесточенными, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Так, света до 17.00 не будет по адресам:

улица Суходольная 60-78;

переулок Гранитный 4-24, 1-29;

улица Фурманова 46-60, 49-65;

улица Чапаева 26-34, 31-39;

улица 51 Армии, 124;

улица Щорса 27-35;

улица Ладыгина, 52/3, улица Сенная 1-27;

улица1-й Конной Армии 48-76, 19а,25а;

улица Аянская 42-70, 41-67;

улица Красных Зорь 26-30, 38-40 ,

25-33; улица Баррикадная 59а;

улица Табачная 18-28, 11-19;

Каменский массив: СТ Сельский строитель, СТ Связист, СТ Ягодка-Крым, СТ Тепловик, СТ Ромашка, СТ Геолог, СТ Элита, СТ Электоромашевец, СТ Энергетик, СТ Пневматик, СТ Луч, СТ Мебельщик, СТ Автомобилист 1, СТ Пневматик 2, СТ пневматик, СТ Салгирка, СТ Водник, СТ Крымхлеб, СТ Нерудник.

Временные ограничения связаны с проведением запланированных ремонтных работ.

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