Где в Симферополе не будет света 17 сентября

Сотни домов в Симферополе 17 сентября остались без света
Фото: "КП" Архив
Некоторые улицы Симферополя 17 сентября остались обесточенными, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Так, света до 17.00 не будет по адресам:
улица Суходольная 60-78;
переулок Гранитный 4-24, 1-29;
улица Фурманова 46-60, 49-65;
улица Чапаева 26-34, 31-39;
улица 51 Армии, 124;
улица Щорса 27-35;
улица Ладыгина, 52/3, улица Сенная 1-27;
улица1-й Конной Армии 48-76, 19а,25а;
улица Аянская 42-70, 41-67;
улица Красных Зорь 26-30, 38-40 ,
25-33; улица Баррикадная 59а;
улица Табачная 18-28, 11-19;
Каменский массив: СТ Сельский строитель, СТ Связист, СТ Ягодка-Крым, СТ Тепловик, СТ Ромашка, СТ Геолог, СТ Элита, СТ Электоромашевец, СТ Энергетик, СТ Пневматик, СТ Луч, СТ Мебельщик, СТ Автомобилист 1, СТ Пневматик 2, СТ пневматик, СТ Салгирка, СТ Водник, СТ Крымхлеб, СТ Нерудник.
Временные ограничения связаны с проведением запланированных ремонтных работ.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50