Парень обокрал машину скорой в Симферополе на 23 тысячи рублей

В Симферополе ранее судимый за кражи парень обокрал автомобиль скорой Фото: Архив "КП"

В симферопольское отделение полиции обратилась сотрудница медучреждения с жалобой на кражу сумки из рабочего автомобиля скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

По горячим следам стражи порядка задержали 21-летнего парня, ранее судимого за кражи.

- Выяснилось, что злоумышленник, проходя по улице, увидел стоящую во дворе подстанции машину скорой помощи и, воспользовавшись тем, что медицинские работники отвлеклись, тайно похитил из салона сумку, – говорится в сообщении.

Внутри сумки оказалось не так много ценного, однако некоторые средства парень выручить успел – сдал телефон в комиссионный магазин, а тонометр за ненадобностью выбросил.

Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Керчи нашли вандалов, разбивших вазоны на Митридатской лестнице. Один из них готов возместить ущерб.

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