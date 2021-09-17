В Керчи накрыли подпольную нарколабораторию в частном доме

ФСБ ликвидировала подпольную лабораторию по производству мефедрона в Крыму Фото: Архив "КП"

В Керчи правоохранители ликвидировали специальную химическую лабораторию по серийному производству наркотических средств, сообщили в УФСБ России по РК и городу Севастополю.

Установлено, что двое безработных крымчанина организовали подпольный цех по производству мефедрона в частном доме. Изготовленные наркотики нарушители продавали среди местного населения.

- Правоохранителями обнаружены химические компоненты, инструменты и оборудование, предназначенные для производства наркотических средств, наркосодержащие жидкости и мефедрон в крупном размере, – говорится в сообщении.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере»). Нарушители могут сесть в тюрьму на двадцать лет.

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