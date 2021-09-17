Следком проверит, действительно ли инвалид в Крыму живет в аварийном доме

В Крыму проверят данные о предоставлении инвалиду аварийного жилья Фото: Архив "КП"

Следственный комитет в Крыму проверит, действительно ли парню с группой инвалидности, который живет в поселке Столбовое Сакского района, предоставили аварийное жилье. Как сообщили а пресс-службе ведомства, он жаловался на проблемы с водоснабжением и коммуникациями, трещины в стенах и протекающую крышу.

- Организована процессуальная проверка сведений из социальных сетей о нарушении прав молодого человека с группой инвалидности в связи с предоставлением ему неблагоустроенного жилого помещения, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки специалисты тщательно будут проверять все изложенные сведения, изучат обстоятельства предоставления квартиры и ее соответствие всем нормам и требованиям. Также оценят действия лиц, ответственных за выделение жилья лицу с ограниченными возможностями.

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