Пятизвездочные отели Крыма забиты под завязку на полтора месяца вперед

Интерес туристов к Крымскому полуострову не падает Фото: Михаил ПАТЛИС

Туристы, желающие провести отдых в Крыму, забронировали весь номерной фонд в четырех и пятизвездочных отелях республики на месяц вперед.

Как пишет ForPost, согласно данным сервиса TourDom.ru, спрос на некоторые средства размещения наблюдается до конца года. В более или менее свободном доступе сейчас находятся отдельные виллы и апартаменты.

Средняя загрузка одного номера в алуштинском «Park Hotel Porto Mare» в сентябре увеличилась до 89%, что на 10-12% выше, чем в доковидные времена. На 90–95% забиты и номера в отелях «Happy Seasons Hotels Group» в Ялте, Алуште и в восточном Крыму, несмотря на высокие цены.

На одном из лучших курортов Крыма «Mriya Resort & SPA» с 18 по 25 сентября свободна только семейная винная вилла стоимостью 2 миллиона 100 тысяч рублей за 7 ночей на двоих. Также пока не нашлось желающих забронировать одну президентскую виллу по цене 2 миллиона 900 тысяч рублей.

Самый недорогой вариант в «Mriya» на 3 октября – делюкс стоимостью 257 тысяч рублей за неделю. Да и то свободен только один номер. Еще один вариант – гостиница «Ялта-Интурист». С 20 сентября на неделю можно забронировать только номера категории «двухкомнатный стандарт» за 124 тысячи рублей на двоих. В стоимость входят завтраки. В Алуште 7 дней отдыха обойдутся немного дешевле – в 100 тысяч рублей на двоих с полупансионом.

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