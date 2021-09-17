Под Симферополем c 2003 года раскопали 361 погребальное сооружение

За 18 лет под Симферополем археологи раскопали 361 погребальное сооружение Фото: Архив "КП"

За последние 18 лет в селе Опушки Симферопольского района археологи раскопали 361 погребальное сооружение. Как сообщил КП-Крым доктор исторических наук, профессор Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Игорь Храпунов, раскопки под крымской столице ведутся с 2003 года.

- Археологи за это время раскопали 361 погребальное сооружение самых разных типов склепов. Этот могильник использовался с I века до нашей эры по IV век нашей эры включительно, – рассказал Храпунов.

По его словам, специалисты также часто находят много погребального инвентаря, среди которого встречаются предметы вооружения, браслеты, серьги и прочие украшения. Учитывая, что в те времена был распространен сарматский обычай, археологи находят много бус. Такие украшения носили не только в качестве ожерелья, но и обшивали ими края одежды.

Ранее сообщалось, что в Крыму нашли останки людей с вытянутыми черепами. Необычное открытие было сделано на некрополе Кыз-Аул вблизи Керчи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50