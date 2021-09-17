Центр оздоровления Неумывакина в Крыму проведет День открытых дверей в годовщину основания

Кроме того, «неумывакинцы» часто путешествуют по Крыму - в парки Гурзуфа и Мисхора, по достопримечательностям Крыма и природным памятникам.

Центр оздоровления Неумывакина в Крыму 1 октября приглашает всех желающих на День открытых дверей в честь четвертой годовщины своего основания. Торжественные мероприятия начнутся в первый день октября в 16.00.

- Вы сможете познакомится с мэтрами медицины и оздоровительных практик, принять участие в лотерее ко Дню рождения центра и насладиться концертом в честь праздника, - сообщает администрация Центра Неумывакина.

Центр оздоровления Неумывакина идеально подходит для осеннего отдыха и оздоровления.

Никакого летнего зноя, только приятная, осенняя погода. А природа заиграет новыми, золотыми красками. Гости смогут отправиться на шабловку собирать урожай винограда, спелых киви и гранат на деревьях.

Также Центр уделяет особое внимание активной стороне отдыха и оздоровления: гостям доступна Скандинавская ходьба, дыхательные гимнастики, лечебная физкультура по Неумывакину. Все активности происходят на свежем воздухе и будут особенно комфортны осенью.

Кроме того, «неумывакинцы» часто путешествуют по Крыму - в парки Гурзуфа и Мисхора, по достопримечательностям Крыма и природным памятникам.

- В отсутствие высокой температурной нагрузки и толп туристов у организма больше сил. Процесс очищения и оздоровления организма становится более эффективным. Осень - прекрасная пора для оздоровления, отдыха и для праздника! – заключили в Центре.

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