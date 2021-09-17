Жители Крыма 24 сентября смогут получить бесплатную юридическую помощь

В Крыму пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи Фото: Архив "КП"

В Крыму 24 сентября – Единый день оказания бесплатной юридической помощи, который проводит Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Как пишет Крымская газета, консультации в режиме онлайн будут проводиться с 10.00 до 17.00. С физлицами будут работать опытные специалисты, среди них:

1. Заслуженный юрист РК, заместитель председателя Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Петросян Арман Григорьевич. Он будет консультировать телефонам: +79787467996, +79787621442 (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom, Google Duo);

2. Член Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Ходусом Николай Геннадьевич. Он будет консультировать телефонам: +79785711718, +79787295322 (WhatsApp, Viber), по средствам электронной переписки e-mail: yurist.n.g.hodus@gmail.com.

Получить бесплатную юридическую помощь смогут все желающие.

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