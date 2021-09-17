Крымский археолог рассказал об итогах сезона раскопок

За последние 18 лет в селе Опушки Симферопольского района археологи раскопали 361 погребальное сооружение Фото: Архив "КП"

Несмотря на трудности и ковидные ограничения, в прошедшем сезоне археологи все же смогли провести экспедицию. Как сообщил доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ им. Вернадского Игорь Храпунов в эфире радио «Комсомольская правда», самым ярким событием летних раскопок были ювелирные украшения третьего века нашей эры.

- Сезон как сезон, - скромно отмечает археолог. - Сначала мы занимались сборами денег для предстоящей экспедиции. К сожалению, грантовое финансирование не позволяет круглый год заниматься полноценными раскопками, так как средств все же не так много. Гранты – дело такое. Сегодня он есть, а завтра его нет, поэтому каждый год приходится подавать заявки на новое финансирование. Иногда выигрываем, иногда нет.

Но ярким событием, по мнению ученого, стали найденная редкая коллекция украшения III века нашей эры: одну пару серег, три браслета и два нагрудных украшения. Во время раскопок археологи также нашли и новые экземпляры мечей аланских воинов. Предметы самообороны с вырезами лежали в земле у пяты клинка, относящиеся к IV веку. Все находки в скором времени появятся в Симферопольском музее Тавриды.

Заметим, за последние 18 лет в селе Опушки Симферопольского района археологи раскопали 361 погребальное сооружение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50