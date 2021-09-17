В Крыму военные ЧФ учились уничтожать условного противника в воздухе

Расчеты ПВО армейского корпуса ЧФ провели боевые стрельбы на полигоне Опук в Крыму. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского региона (город Севастополь).

Расчеты ПВО армейского корпуса Черноморского флота провели учения, в ходе которых военные тренировались распознавать и уничтожать средства воздушного нападения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского региона (город Севастополь).

Расчеты зенитных ракетных систем «Оса» и «Стрела-10» успешно поразили мишени, которые имитировали воздушные цели условного противника. Мероприятия проводились на полигоне Опук.

- Военнослужащие также отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). По замыслу учения, БЛА условного противника направлялись в сторону позиций подразделения и были обнаружены средствами разведки системы ПВО. После чего были уничтожены боевым расчетом зенитной установкой ЗУ-23-2 на базе автомобиля КаМАЗ, – говорится в сообщении.

В учениях принимали участие свыше 100 военных, которые использовали около 20 единиц спецтехники.

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