Пострадавшие при потопе крымчане начнут получать компенсации 22 сентября

Выплаты жителям Крыма, пострадавшим после подтоплений, начнутся 22 сентября. Фото: Сергей Аксенов/telegram

Жители Крыма, чьи дома пострадали во время потопа этим летом, начнут получать выплаты 22 сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Соответствующее распоряжение уже подписано Правительством Российской Федерации.

Напомним, что нуждающимся крымчанам направят матпомощь в размере 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр жилых помещений, поврежденных в результате ЧС в июне-июле 2021 года.

Кроме того, за счет данных средств и средств бюджета РК будут выплачены компенсации за полностью утраченное (аварийное) жилье в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах.

Ранее сообщалось,что власти России выделили 400 миллионов рублей пострадавшим от потопа крымчанам. Средства пойдут на восстановление поврежденных домов.

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