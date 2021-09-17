В Крыму резко вырос спрос на вина местного производства

Спрос на крымские вина вырос благодаря федеральному закону Фото: Архив "КП"

Благодаря федеральному закону в Крыму существенно вырос спрос на вина. Как сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, импорт винодельческой продукции с 2020 года снизился с 8 миллионов долларов США в 2016 году до 287 тысяч долларов США в 2020 году.

- Это связано с «защитой» отечественного производителя ФЗ № 468. За последние 7 лет благодаря усилению мер господдержки отрасли виноградарства заложено 4,8 тысяч гектаров новых виноградных насаждений, – сообщил Рюмшин.

За 2020 год по сравнению с 2016 годом объемы производства вина увеличились на 26%. Этому также способствовал рост спроса на винодельческую продукцию местного производства.

- Особенно резкий скачек спроса пришелся на вина игристые. Их объем производства вин в республике в июне 2021 года вырос на 45% по сравнению с объемом производства за май 2021 года, а в июле 2021 года – еще на 17 % по сравнению с объемом за июнь 2021 года, – уточнил вице-премьер.

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