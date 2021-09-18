Погода в Крыму на 18 сентября: дожди и тепло до +25

Синоптики обещают в отдельных районах полуострова осадки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, практически на всей территории ожидается и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшой дождь. Южный ветер 10-15 м/с. Тепло 23…25°.

Город счастья Ялта, как информирует gismeteo.ru, побалует теплом 18…21°, скорость юго-западного ветра 2-8 м/с. Небольшой дождь.

В Евпатории 20…21°, скорость южного ветра 7-12 м/с. Дождь, гроза.

В Феодосии 18…22°, скорость южного ветра 6-11 м/с. Небольшой дождь.

В Керчи столбик термометра покажет +15…22°, скорость южного ветра 4-9 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 20…23°.

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