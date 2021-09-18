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Экономика18 сентября 2021 11:08

Жителей Симферополя оштрафовали на 392 тысячи рублей

Чаще всего граждане нарушают правила благоустройства
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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За прошедшую неделю жителей Симферополя оштрафовали на 392 тысячи рублей

За прошедшую неделю жителей Симферополя оштрафовали на 392 тысячи рублей

Фото: Архив "КП"

Власти Симферополя за прошедшую неделю рассмотрели 107 материалов по факту нарушений, 37 из них относятся к «стихийной» торговле. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Чаще всего граждане нарушают правила благоустройства. На заседании административной комиссии Симферополя рассмотрено 70 соответствующих материалов. Сумма наложенных штрафов составила 392 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что у 17 крымчан изъяли автомобили из-за долгов по административным штрафам в области безопасности дорожного движения. Общая задолженность составила 781 тысячу рублей. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами изъяли у должников 19 автомобилей.

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