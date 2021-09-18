За истекшие сутки в Крыму выявлено 245 новых случаев COVID-19

Проведение противоэпидемических мероприятий в Крыму продолжается. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявлено 245 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, самостоятельно за медпомощью обратились 202 человека, 43 – ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4412 человек, – сообщил глава республики.

Всего с начала пандемии на полуострове выздоровели от ковида 65 178 человек, 295 – за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, какой вакциной и где прививают в Симферополе от COVID-19. Препараты против коронавируса в поликлиниках столицы Крыма быстро заканчиваются.

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