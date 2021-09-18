Сотрудники МЧС спасли туриста, сорвавшегося ночью с обрыва в Ялте

Сотрудники МЧС передали пострадавшего врачам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Спасателям 17 сентября поступило сообщение о том, в горно-лесной местности Ялты (район горы «Крестовая») мужчина вышел на сыпучий грунт, поскользнулся и упал с обрыва. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, самостоятельно пострадавший идти не мог.

- Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению пострадавшего, оказанию ему первой доврачебной медицинской помощи. Травмированный мужчина с помощью носилок был перенесен в безопасное место и на автомобиле спасателей доставлен в приемное отделение Ялтинской городской больницы, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в спасательных работах принимали участие 8 человек, которые использовали 3 единицы спецтехники.

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