Явка избирателей на думские выборы в Красноперекопске превысила 30%

В Республике Крым самая высокая явка в Красноперекопске и Красноперекопском районе. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Республике Крым самая высокая явка на думских выборах 18 сентября зафиксирована в Красноперекопске и Красноперекопском районе, сообщили в ситуационном центре Регионального избирательного штаба «Единой России». Более 30% местных жителей пришли на голосование.

В 17 городах и районах республики явка составляет более 20%. В Советском районе участие в выборах приняли около 30% избирателей, в Армянске, Алуште и Первомайском районе – 28 %, в Раздольненском и Красногвардейском районах отдали свои голоса более 26 % местных жителей.

Напомним, что по данным Центрального избиркома России явка в первый день голосования на думских выборах в Республике Крым составила 21,15 %.

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