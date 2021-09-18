Семь человек пострадали в ДТП на крымской трассе «Таврида»

В тройном ДТП на "Тавриде" пострадали двое детей и пятеро взрослых. Фото: Пресс-служба УМВД России по Севастополю

В субботу днем на крымской трассе «Таврида» неподалеку от Севастополя произошло крупное ДТП: столкнулись три автомобиля, в результате пострадали семь человек.

- На 267 километре автодороги водитель автомобиля Hyundai остановился на правой полосе проезжей части дороги, включив аварийную сигнализацию. На стоящее авто совершил наезд внедорожник Mitsubishi Pajero, после чего от удара Hyundai отбросило на противоположную сторону дороги на металлическое дорожное ограждение, – цитирует РИА заместителя начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Марию Нажу.

После этого в автомобиль Mitsubishi врезался водитель за рулем Renault. От удара джип отбросило на левую сторону проезжей части дороги на металлическое дорожное ограждение.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 7 и 5 лет.

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