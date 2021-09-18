Молодожены из Москвы проголосовали на одном из участков Евпатории

Молодожены приехали на избирательный участок прямо из ЗАГСа. Фото: пресс-служба Избиркома Крыма

Молодые люди из Москвы решили узаконить отношения, а заодно и отдать свои голоса на думских выборах в Евпатории, сообщили в пресс-службе Избиркома Крыма. Прямо из ЗАГСа пара приехала на избирательный участок и опустила бюллетени в урну.

- Юлия и Александр, жители российской столицы, заранее подали заявление о голосовании по месту нахождения, выбрав удобный для себя участок в Крыму, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 сентября на избирательные участки в Ялте явились человек в образе «коня в пальто». Непонятно, есть ли подтекст у такой неординарной выходки, но гражданин «в образе коня» вел себя прилично – проголосовал и удалился.

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