Надежда Краденова: голосую за новые рабочие места

Надежда Краденова выступает за правовое государство, за достойную оплату труда и за социальные программы для работников

В Крыму продолжается трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В каждом из трех одномандатных округов зарегистрировано по 9 кандидатов. Для освещения выборов Избирательная комиссия Республики Крым аккредитовала более двухсот представителей от 33 СМИ.

В Симферополе впервые развернут Центр общественного наблюдения, где 17 сентября начал свою работу Региональный общественный штаб за выборами в Республики Крым. Он расположен в здании Дома профсоюзов на улице Севастопольской, 8.

- Такой технической поддержки, такого технического обеспечения выборов, какое мы сейчас здесь наблюдаем, мне не приходилось еще видеть в Крыму. Мы можем «зайти» на любой избирательный участок и посмотреть, пронаблюдать, как там идут выборы, связаться с наблюдателями. Я считают, что процесс выстроен и организован достаточно демократично, прозрачно и, безусловно, будет результат. Моя семья уже проголосовала, – сообщила Надежда Краденова, председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма, член Общественной палаты РК.

Она напомнила, что Федерация профсоюзов объединяет более 26 членских организаций различных отраслей экономики, которые работают в Республике Крым.

- Голосую за правовое государство, за новые рабочие места, за достойную оплату и безопасные условия труда, за социальные программы для работников, – добавила Надежда Краденова.

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