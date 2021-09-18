Избирательный процесс в Крыму оценила руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека в РФ

Думские выборы в Крыму проходят под контролем общественности

Избирательные участки республики посетила руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лариса Пантелеева. Она отметила, что уровень организации наблюдения за выборами в Крыму очень высокий.

- В Симферополе ознакомилась с работой недавно созданного Центра общественного наблюдения за выборами. Мне очень понравилось, как здесь организована работа: есть горячая линия, журнал учета обращений. Нужно отметить, что операторы колл-центра – студенты юристы. Принимая звонок, они имеют возможность профессионально оценить обращение, – рассказала Лариса Пантелеева.

уровень организации наблюдения за выборами в Крыму очень высокий.

Наталья Резниченко, секретарь комиссии Общественной Палаты РК как дипломированный врач взяла под особый контроль вопросы безопасности на выборах.

- Голосование растянуто на три дня, что дает возможность людям не создавать очереди в отведенные дни. Каждый избиратель получает индивидуальную ручку, маску, перчатки. Избирательные участки регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Кстати, ради нашей общей безопасности в Крыму придумали уникальную вещь: расположить пункты вакцинации от COVID-19 и гриппа около избирательных участков. Крымчане активно посещают все 245 пунктов, – сообщила Резниченко.

О своей мотивации участия в выборах рассказала председатель «Украинской общины Крыма» Анастасия Гридчина.

- Я сделала свой выбор и искренне верю, что все мы заинтересованы в том, чтобы представлять интересы крымчан пришли компетентные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие, межнациональное и межконфессиональное согласие, – сказала Гридчина.

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