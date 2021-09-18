Явка на второй день голосования в Крыму превысила 29%

Предварительная явка в Крыму на второй день голосования превысила 29%. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Предварительная явка избирателей в Крыму на второй день голосования к 15.00 составила 29,38%. Такие данные опубликованы на сайте ЦИК России.

На избирательные участки в республике пришли 376 тысяч 005 человек, или 29,38% от общего числа избирателей, зарегистрированных в регионе. Предварительная явка по итогам первого дня голосования в Крыму составила почти 24%.

Напомним, трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва стартовало в Крыму 18 сентября, избирательные участки начали работать в 08.00 утра в Республике Крым и Севастополе.

Самая высокая явка избирателей 18 сентября зафиксирована в Красноперекопске и Красноперекопском районе. Более 30% местных жителей пришли на голосование. В 17 городах и районах республики явка составляет более 20%. В Советском районе участие в выборах приняли около 30% избирателей, в Армянске, Алуште и Первомайском районе – 28 %, в Раздольненском и Красногвардейском районах отдали свои голоса более 26 % местных жителей.

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