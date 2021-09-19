Погода в Крыму на 19 сентября: осадки и тепло до +26

Без зонтика на улицу лучше не выходить. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, практически на всей территории ожидается и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Днем 23...25°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Юго-западный ветер до 7-12 м/с. Днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как информирует gismeteo.ru, тепло до 23°, скорость северо-западного ветра 1-7 м/с. Небольшой дождь.

В Евпатории всего 16…21°, скорость юго-западного ветра 3-9 м/с. Небольшой дождь, гроза.

В Феодосии 19…22°, скорость южного ветра 7-12 м/с. Дождь, гроза.

В Керчи тепло 19…23°, скорость юго-западного ветра 6-12 м/с. Небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 20…23°.

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